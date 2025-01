Ferj vive lua de mel com Textor e estende tapete vermelho para Bap

Do UOL, no Rio de Janeiro

As rusgas do início, aparentemente, ficaram para trás. Presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro há 18 anos, Rubens Lopes vive uma lua de mel com o outrora desafeto John Textor, dono da SAF do Botafogo. Paralelamente, fazendo as honras da casa, o veterano cartola estende o tapete vermelho a Bap, novo presidente do Flamengo.

O começo da relação com o norte-americano, há de se ressaltar, foi turbulento. Textor chegou a cogitar boicotar o Campeonato Carioca, desafiando o veterano cartola. Aos poucos, porém, tudo foi se estreitando.

O ponto marcante de paz se deu quando o bilionário fez o "meio de campo" para a empresa "Good Game" elaborar os relatórios de arbitragem do Estadual. A mesma foi usada, por exemplo, para Textor alegar que o Botafogo foi propositalmente prejudicado no Campeonato Brasileiro de 2023. A agência utiliza a Inteligência Artificial para analisar os lances.

Hoje, segundo pessoas próximas a Rubinho, os dois são "amigos", apesar de Textor não estar presente na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, realizada na noite desta quinta-feira (9), assim como nenhum integrante da SAF alvinegra, em dia de polêmica referente às premiações dos títulos brasileiro e da Libertadores, com direito a nota oficial do clube.

Já em relação ao Flamengo, que está de presidente novo, Rubens Lopes tem feito o papel de anfitrião. O cartola se mostra receptivo a continuar sendo um aliado do Rubro-Negro, como era na gestão Rodolfo Landim.

Os presidentes estão mudando, tem o período de mandato. Hora é um, hora é outro, e não temos nenhuma dificuldade em lidar com isso. Especificamente no caso do Flamengo, conseguimos uma relação muito boa com todos. A relação transcendeu os muros das instituições, passou a ser uma coisa muito pessoal. Então não há nenhuma dificuldade nisso. Tenho com o Bap as melhores relações e não é de hoje. É de muitos anos. E agora acho que no futebol podemos somar, temos muito para somar

Rubens Lopes

Bap quer relação de "coirmãos" com rivais do Rio

Bap também tem levantado a bandeira da paz em seus primeiros dias na presidência do Flamengo. O mandatário rubro-negro quer ter uma relação próxima e amistosa com os rivais cariocas Botafogo, Fluminense e Vasco.

Espero que a gente possa ter uma relação super próxima, de coirmãos. Adversários dentro de campo e parceiros e sócios fora. Assim que vejo o futebol carioca. O futebol paulista, nesse caso, evoluiu mais e melhor do que o nosso nos últimos dez anos. E eu espero poder dar uma contribuição nesse sentido, de fora de campo podermos ser parceiros

Bap, presidente do Flamengo, durante cerimônia do Carioca

Bittencourt não comparece pelo Flu; Pedrinho representa o Vasco

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi ausência na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca. O clube foi representado por integrantes do departamento jurídico e pelo assessor da presidência, Marcelo Penha.

Já pelo lado do Vasco, o presidente, Pedrinho, marcou presença assim como o CEO da SAF, Carlos Amodeo, e o diretor executivo de futebol, Marcelo Sant'anna.

Com um discurso "pés no chão", Pedrinho acredita que o Cruzmaltino tem mais chances nas copas em 2025:

Se perguntar para qualquer um de vocês, antes da Copa do Brasil, se a gente chegaria numa semifinal, obviamente todo mundo falaria que não. Então foi uma surpresa para todos porque futebol é assim. Quem tem um elenco mais reduzido, que não tem dois, três times, obviamente tem mais oportunidade e um pouco mais de chance. As copas são importantes para nós

Pedrinho

Presidente do Botafogo associativo defende clube: "Fake news"

No Botafogo, o único representante foi o presidente do clube associativo, João Paulo Magalhães, que defendeu o Alvinegro na polêmica em relação às premiações dos títulos e uma possível falta dos jogadores na reapresentação do elenco no dia 14.