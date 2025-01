Empresário Giuliano Bertolucci cobra R$ 78 milhões do Corinthians na justiça

Um dos empresários de jogadores de futebol mais famosos do Brasil, Giuliano Bertolucci foi a justiça e está cobrando cerca de R$ 78 milhões do Corinthians. As petições foram iniciadas na última quarta-feira e já correm na 4ª e 5ª Varas Cíveis do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

Entre os nomes de atletas citados nos processos movidos por Bertolucci, aparecem jogadores como os volantes Paulinho e Ramiro, o atacante Jô e o lateral-direito Matheuzinho, este último o único que ainda está atuando pelo Timão.

Nas petições, são feitas diversas cobranças envolvendo empréstimos, intermediações e valores em atraso envolvendo transferências e renovações de atletas que passaram pelo Corinthians nos últimos anos.

Os cinco processos iniciados por Bertolucci possuem os seguintes valores de causa:

- R$ 3.720.412,80



- R$ 6.259.711,15



- R$ 322.451,10



- R$ 43.248.429,40



- R$ 24.570.561,19

A informação sobre a cobrança do empresário Giuliano Bertolucci foi dada inicialmente pela ESPN.

Por sua vez, o Corinthians não comenta processos judiciais em andamento. No início de dezembro do ano passado, o Timão conseguiu uma liminar favorável na Justiça para uma ação cautelar que visa reorganizar as dívidas do clube. Com isso, as contas bancárias do Timão estão blindadas por 60 dias a partir da data da concessão da medida.

Nesta ação, o Corinthians utilizará o período para negociar com seus credores as dívidas do âmbito civil e trabalhista com vencimento em curto prazo, que devem ser honradas em até, aproximadamente, quatro meses, e que hoje, somadas, representam cerca de R$ 200 milhões.

O Corinthians estreia na temporada 2025 no dia 16 de janeiro, quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino. O jogo será realizado no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista.