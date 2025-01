Zubeldía aprova, e volante da base recém-contratado pode subir

O volante Hugo, recém-contratado em definitivo pelo São Paulo, tem aval de Zubeldía para subir ao time profissional.

O que aconteceu

O jogador de 20 anos foi adquirido recentemente junto ao Ska Brasil. O jovem estava emprestado ao Tricolor até o final de janeiro.

O volante chamou atenção do técnico, que pediu dados do atleta. O argentino esteve no Morumbis para acompanhar a final da Copa do Brasil sub-20 e também já foi a Cotia em duas oportunidades para ver treinos.

A promoção ao profissional depende de saídas. Hoje, o São Paulo conta com os titulares Pablo Maia e Alisson, além de Bobadilla, Luiz Gustavo, Santi Longo e Marcos Antônio.

Bobadilla pode ser vendido durante a janela, enquanto Santi Longo e Marcos Antônio estão emprestados até o meio do ano. Liziero foi liberado para o Sport, enquanto Jhegson Méndez é oferecido gratuitamente no mercado.

Negrucci, companheiro de meio-campo na Copinha e capitão da equipe, deve ser emprestado. O jogador já estreou profissionalmente e tem atraído interesse do mercado. O Tricolor mira dar rodagem ao jogador em 2025.

Ryan Francisco e Ferreira são os outros dois nomes considerados 'em ascensão'. Ambos subiram no último jogo da temporada 2024 e devem fazer parte do elenco de Zubeldía neste ano.