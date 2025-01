Vasco anuncia contratação do goleiro Daniel Fuzato, ex-Palmeiras

Nesta terça-feira, através de uma nota oficial, o Vasco anunciou a contratação do goleiro Daniel Fuzato. O vínculo do atleta ex-Palmeiras com o Cruzmaltino é válido até o final de 2026.

"Fala, torcida vascaína, aqui é o Fuzato. Estou muito feliz de estar ao lado de vocês esse ano, com certeza vamos lutar por grandes coisas!", declarou o jogador de 27 anos.

O goleiro Daniel Fuzato deixou um recado para a torcida vascaína! ??#VascoDaGama pic.twitter.com/ymD5Tni3m6 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 7, 2025

Daniel Fuzato é formado nas categorias de base do Palmeiras, onde permaneceu até 2018, quando foi vendido à Roma, da Itália, iniciando sua longa trajetória na Europa.

Em 2021, foi emprestado ao Gil Vicente, de Portugal, até retornar para o clube italiano. Na temporada 2022/2023, Fuzato defendeu o Ibiza, da Espanha.

Na sequência, foi para o Getafe e finalmente chegou ao Eibar, pelo qual disputou dez jogos. Ele também acumula passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, Olímpica e principal.