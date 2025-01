Em apresentação, Carille afirma que Balbuena 'não vai acontecer' no Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Fábio Carille foi apresentado oficialmente pelo Vasco nesta terça-feira (7). Desde a semana passada já trabalhando no CT Moacyr Barbosa, ele confirmou que buscou a contratação do zagueiro paraguaio Balbuena, seu ex-atleta no Corinthians, mas garantiu que a negociação não se concretizará.

Sim. sobre esse jogador eu conversei. É um jogador que conquistamos juntos, que eu confio bastante, mas de antemão, essa possibilidade não vai acontecer. Mas tenho participado com o Marcelo (Sant'anna, diretor-executivo), com o Felipe (diretor de futebol), com o presidente (Pedrinho) todos os dias. São conversas diárias para que possamos qualificar esse grupo

Fábio Carille

Zagueiro e atacante de lado são prioridades

Carille também destacou que a prioridade do Vasco são um zagueiro e atacantes de lado. Em relação ao setor defensivo, a preferência é por defensores canhotos, já que o clube vendeu Léo para o Athletico-PR.

Hoje é a busca por um zagueiro e jogadores que ataquem em profundidade, jogadores de velocidade, de lado. Jogadores que tenham a bola, busquem a bola, que agridem espaço e levem a linha defensiva para trás. Com trabalho, podemos melhorar os jogadores que temos, mas o ideal é ter jogadores com essas características

Fábio Carille

O novo treinador cruz-maltino admitiu conversas com os zagueiros Pedro Henrique e Maurício Lemos, do Red Bull Bragantino e Atlético-MG, respectivamente. Carille ainda explicou a frustrada negociação por Balbuena, que está no Dínamo de Moscou, da Rússia.