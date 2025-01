Salah iguala Henry, mas Liverpool empata com United em clássico 'congelado'

Em um domingo (5) de muita neve na região de Merseyside, noroeste da Inglaterra, Liverpool e Manchester United fizeram o maior clássico do futebol inglês em mais uma rodada da Premier League. O duelo realizado no estádio Anfield terminou empatado em 2 a 2.

O clássico pela 20ª rodada do Campeonato Inglês foi eletrizante. Os Reds marcaram seus gols com Cody Gakpo e Salah, enquanto os visitantes anotaram com Lisandro Martínez e Amad Diallo.

Com o resultado, o Liverpool se mantém na liderança do Inglês, com 46 pontos, seis a frente do vice-líder Arsenal, e com um jogo a menos. Já o Manchester United, por sua vez, soma 23 pontos, na 13ª colocação.

O Liverpool volta a campo na quarta-feira (8) para enfrentar o Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa. Já o Manchester United tem pela frente o Arsenal, domingo (12), pela Copa da Inglaterra.

Mohamed Salah chega a marcas especiais. O atacante egípcio anotou o seu 174º gol na Premier League, virando o 7º maior artilheiro da história da competição, igualando o francês Thierry Henry. Ele também fez seu 16º gol em clássicos contra os Red Devils, se mantendo como o maior artilheiro dos clássicos entre os dois clubes.

Antes do jogo, a partida teve sua realização em risco por conta de forte nevasca na região de Liverpool. Embora o gramado na manhã deste domingo (5) estivesse debaixo de neve, o duelo quase foi adiado por conta da dificuldade dos torcedores chegarem a Anfield. A nevasca na região fez com que estações de trens e o aeroporto da cidade fossem fechados, além de camadas espessas de neve estarem presentes nas ruas.

O risco de neve rendeu uma situação inusitada no pré-jogo do canal britânico Sky Sports: uma 'guerra de neve' entre o ídolo do Liverpool, o ex-zagueiro Jamie Carragher, que tirava a neve do campo, enquanto o ídolo do Manchester United, o ex-lateral Gary Neville, jogava de volta no gramado.

Como foi o jogo

Os dois times entraram no clássico em condições opostas. O time da casa ia em busca de mais uma vitória para disparar no topo do campeonato, enquanto os visitantes, por sua vez, admitiam desde o pré-jogo que a meta passou a ser apenas de uma permanência na elite. E isso se refletiu na proposta das equipes, já que os comandados de Arne Slot tinham a posse de bola por mais tempo, enquanto os de Rúben Amorim apenas esperavam.

Em um primeiro momento, o Liverpool atacava mais, mas a falta de efetividade, e o gramado molhado pela chuva fazia com que o jogo não fluísse tanto. O que fez o United se animar com a situação, e assim, começou a criar algumas jogadas perigosas, especialmente na reta final do primeiro tempo, porém, com poucos grandes perigos, o que foi uma tendência da etapa inicial do grande clássico entre os scousers e os Red Devils.

No início da segundo tempo, porém, era o Manchester United quem entrou no jogo em busca da vitória, contra um Liverpool que iniciou a etapa complementar apático. E a apatia deu resultado, com o gol dos Red Devils gerado pela categoria de Bruno Fernandes e Lisandro Martínez, mas também por um erro de passe de Alexander-Arnold. O gol do adversário obrigou Arne Slot a mexer no time, já tirando armas como Diogo Jota e Darwin Núñez do banco de reservas.

Mas foi de um titular que o Liverpool acordou no jogo, com um belo gol de Gakpo, e voltou a atacar mais no jogo, buscando a virada, e conseguindo de maneira fortuita, com um pênalti infantil cometido por De Ligt, e convertido por Salah. Poderia ser o caminho para a vitória do time da casa, mas o United mudou a história, com uma jogada de Garnacho que virou gol de Diallo. A partir daí, o clássico seguiu eletrizante, com chances para todos os lados, a presença dos goleiros Onana e Alisson, mas no fim, com a igualdade no marcador.

Gols e lances

Gakpo tenta: Aos 13 minutos da etapa inicial, Gravenberch lançou o seu compatriota Gakpo dentro da área dos red devils, e o atacante do Liverpool ficou cara a cara com Onana na ponta-esquerda, mas chutou pra fora, à direita do gol adversário.

Onana salva: Aos 15 minutos, Alexander-Arnold lançou Mac Allister dentro da área, o argentino recebeu e chutou de primeira, mas Onana fez uma grande defesa, evitando com os pés o gol, desviando a bola para escanteio.

Alisson salva: Aos 41 minutos, Hojlund foi lançado dentro da área, e recebeu cara a cara com Alisson. Porém, o dinamarquês chutou em cima do goleiro brasileiro, que fez uma grande defesa.

Lisandro Martínez abre o placar (0x1): Aos 11 do segundo tempo, Alexander-Arnold entregou um passe para Bruno Fernandes, que controlou a bola e lançou dentro da área Lisandro Martínez, que recebeu na direita e chutou forte no ângulo, sem chances para o goleiro Alisson.

Gakpo empata (1x1): Aos 13 minutos, pouco tempo depois do gol do United, o time da casa buscou a igualdade, quando Gakpo recebeu pela direita um passe de Szoboszlai, o holandês deu um drible no compatriota De Ligt pela esquerda, cortou pro meio, e chutou no ângulo de Onana pra empatar.

Pênalti para o Liverpool: Aos 21, após cabeçada de x, De Ligt, com o braço aberto, toca a bola com o membro dentro da área. Inicialmente, o árbitro não marca a penalidade, mas após revisão do VAR, o pênalti é recomendado, e posteriormente marcado por Michael Oliver.

Salah vira o jogo (2x1): Aos 24 minutos, na cobrança de pênalti, Salah chutou no canto direito, Onana ainda foi em direção e tocou na bola, mas não impediu que a bola entrasse no gol, e determinasse a virada do time da casa.

Salah gera mais perigo: Aos 29, em cobrança de falta próxima da área do Manchester United, Salah cobrou por cima da barreira, mas a bola foi por cima do gol de Onana.

Diallo iguala o duelo (2x2): Aos 34, Bruno Fernandes lançou Garnacho pela direita, o argentino cruzou rasteiro pro meio da área diante de uma paralisada defesa do Liverpool, que apenas assistiu o marfinense Diallo receber, ele bateu rasteiro no canto direito de Alisson para empatar a partida.

Bruno Fernandes assusta: Aos 43, Bruno Fernandes chutou de fora da área pelo lado direito, e tentou enganar Alisson, que tentou encaixar, mas teve de se esticar para pôr a bola pra escanteio.

Onana faz sequência de defesas: Aos 44, o Liverpool chegou em contra-ataque, e tentou duas vezes, primeiro, com chute de Diogo Jota, que recebeu pelo meio, e bateu pro gol, mas Onana defendeu. No rebote, a bola foi na direção da lateral, Bradley deu um drible da vaca e chutou, mas o camaronês colocou a bola pra escanteio.

Maguire perde gol incrível: Aos 51, Zirkzee recebeu a bola livre de marcação pelo lado direito, e o atacante holandês viu o zagueiro Maguire também da dentro da área e o lançou. O inglês recebeu e chutou de primeira, mas a bola foi por cima do gol de Alisson, que estava batido no lance.

Ficha técnica

Liverpool 2 x 2 Manchester United

Competição: 20ª rodada do Campeonato Inglês 2024-2025

Local: Anfield, em Liverpool (Inglaterra)

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Lee Betts

VAR: Chris Kavanagh

Amarelos: Dalot, Diallo, De Ligt, Maguire, Alexander-Arnold

Gols: Lisandro Martínez (11/2º), Gakpo (13/2º), Salah (24/2º), Diallo (34/2º)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson; Jones (Diogo Jota), Gravenberch, Mac Allister; Salah, Gakpo (Eliott), Luís Diaz (Darwin Núñez). Técnico: Arne Slot

Manchester United: Onana; De Ligt (Yoro), Maguire, Lisandro Martínez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo (Garnacho), Dalot; Amad, Bruno Fernandes; Hojlund (Zirkzee). Técnico: Ruben Amorim