Nova gestão do Flamengo inicia reformulação no departamento médico

A nova gestão do Flamengo iniciou uma reformulação no departamento médico com a saída de Marcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento. Neste sábado, segundo o ge, Tannure foi demitido do clube. A reunião teve a presença de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente rubro-negro.

Tannure, assim, deixa o Flamengo após quase 23 anos. A nova diretoria inicia reformulação no setor. José Luiz Runco deve retornar ao clube e assumir o cargo de diretor-médico geral.

A reformulação no departamento médico é mais uma grande mudança no começo da presidência de Luiz Eduardo Baptista. O português José Boto assumiu o posto de diretor de futebol, com carta branca para tocar o departamento.

Na apresentação, Boto disse que recebeu autonomia, inclusive, para trocar de técnico, mas decidiu pela permanência de Filipe Luís, que assumiu o time na reta final de 2024 e conquistou o título da Copa do Brasil.

Outra mudança da nova gestão é a chegada de Paulo Dutra, que trabalhou no clube na presidência de Eduardo Bandeira de Mello, para o cargo de diretor-geral do Flamengo.