Palmeiras confirma saídas de jogadoras da equipe feminina; confira

A equipe feminina do Palmeiras também passa por mudanças para a temporada de 2025. Nesta sexta-feira, o Verdão se despediu de seis atletas. Algumas delas já haviam postado mensagens de agradecimento pelo ciclo no clube.

Não farão parte do elenco palmeirense as laterais Bruna Calderan, Juliete e Eskerdinha, a zagueira Flavia Mota, a atacante Leticia e a meio-campista Juliana Passari.

A meio-campista Juliana Passari estava no Verdão desde 2019, ano em que a modalidade foi reativada. Contudo, no Alviverde, a meia sofreu com graves lesões no joelho e disputou apenas 37 jogos e marcou três gols. Ela conquistou uma Libertadores (2022), dois Paulistas (2022 e 2024) e duas Copas Paulistas (2019 e 2021).

As atletas Bruna Calderan, Juliete, Eskerdinha e Flavia Mota se despedem hoje da #FamíliaPalmeiras! Desejamos tudo de melhor em suas carreiras, meninas! Boa sorte nos próximos desafios!

A lateral-direita Bruna Calderan, que estava no Verdão desde 2021, se despede do Alviverde com 136 jogos e 15 gols. Pelo clube, conquistou uma Libertadores (2022), dois Paulistas (2022 e 2024) e uma Copa Paulista (2021).

Flavia Mota, Juliete e Le Ferreira foram contratadas em 2023. A primeira disputou 49 jogos e marcou um gol. Juliete entrou em campo em 51 oportunidades e balançou a rede seis vezes. Enquanto Letícia Ferreira esteve em campo em 53 jogos e marcou 22 gols. Por fim, Eskerdinha disputou apenas uma temporada, com 15 jogos e dois gols.

As Palestrinas terminaram a temporada de 2024 com o título do Campeonato Paulista. Na decisão do Estadual, o Alviverde bateu o Corinthians, nos pênaltis, por 2 a 0, com a goleira Kate Tapia defendendo três penalidades.