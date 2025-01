Flamengo recusa primeira proposta do Cruzeiro por Fabrício Bruno

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo recusou a primeira proposta do Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno.

O que aconteceu

O Fla não aceitou os primeiros valores oferecidos pela Raposa. O time mineiro fez uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) por 50% do jogador.

O Flamengo entende que a oferta precisa aumentar e muito o valor se quiser o defensor, segundo ouviu o UOL. O clube recusou no passado propostas mais altas.

A reportagem apurou que Fabrício esteve no Ninho do Urubu nesta quinta-feira ao lado do empresário. Ele foi comunicado pessoalmente sobre a recusa por José Boto, diretor de futebol do Fla.

Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até 2028. Ele tem um dos maiores salários do elenco.

Reserva com Filipe Luis, o zagueiro não teria uma saída dificultada. Ele recusou no ano passado uma oferta do West Ham por conta do salário e viu o Fla declinar a proposta do Rennes.