Primeiros dias de Boto no Flamengo têm conversas, apresentações e rusga

Do UOL, no Rio de Janeiro

José Boto iniciou o trabalho presencial como diretor de futebol do Flamengo e falará com a imprensa pela primeira vez nesta segunda-feira, às 13h, no Ninho do Urubu. Nos primeiros dois dias no Rio de Janeiro, ele conheceu as estruturas do clube, teve rápida conversa com atletas e foi apresentado a funcionários, além de ter vivido a primeira tensão como dirigente.

O que aconteceu

Boto foi direto para o Maracanã no sábado. Lá, assistiu a uma parte do Jogo das Estrelas e conheceu a estrutura do estádio onde o Flamengo manda seus jogos, como vestiário e a operação em dia de partida. Ele também teve a oportunidade de encontrar com Zico e outros ídolos do clube.

O dirigente esteve o tempo todo ao lado de Bap. O novo presidente do Fla recebeu o português no Maracanã e também acompanhou ele no segundo dia de trabalho no Ninho do Urubu. Os dois trocaram um forte abraço quando se encontraram e conversaram bastante.

O segundo dia também foi agitado e com visita ao CT do Flamengo. Boto ficou 2h30 conhecendo toda a estrutura do clube ao lado de Bap e do diretor do Ninho, Leandro Leme.

Foi uma oportunidade do português também conhecer alguns atletas e funcionários. Ele ainda não teve a chance de fazer uma apresentação formal a todos os jogadores, até porque o grupo principal só retorna no dia 8 de janeiro. O elenco que treina neste final de ano é o que vai disputar o Campeonato Carioca nas quatro primeiras rodadas.

O UOL ouviu que o dirigente conversou rapidamente com uma parte dos jogadores para cumprimentá-los. O grupo já estava a caminho do campo para o treinamento. Boto assistiu à atividade ao lado de Bap.

Os primeiros momentos de José Boto no Rio também tiveram a primeira pequena "crise" para contornar. David Luiz disse em entrevista que soube pelo Instagram sobre os planos do Flamengo de não renovar o contrato dele. O dirigente e Bap não quiseram falar no Maracanã, mas vão explicar o lado da diretoria na coletiva desta segunda.

As missões

Boto já estava trabalhando à distância no último mês. Ele se encontrou com Filipe Luís em Portugal. Os dois vêm se falando diariamente e, apesar de alguns nomes especulados, ainda não fizeram movimentações no mercado.

A expectativa é que a estruturação do elenco avance a partir de agora. A primeira e única definição foi a saída de David Luiz. Dirigente e treinador já identificaram algumas carências no elenco, como um atacante, um lateral-direito, um meia e um ponta. O Fla pode buscar um zagueiro caso outro nome do setor seja negociado.