Real Madrid planeja renovar contrato de Vinicius Júnior, diz jornal

O Real Madrid deseja renovar o contrato do brasileiro Vinicius Júnior. De acordo com o veículo espanhol as, o clube irá enviar a proposta de ampliação do vínculo ao atacante no próximo verão europeu, ou seja, a partir de junho de 2025.

O atual vínculo do jogador de 24 anos é válido até 2027. A primeira renovação de Vini Jr. com o Real Madrid foi acordada apenas em outubro de 2023. Segundo a publicação, antes da ampliação, o brasileiro era dono do segundo salário mais baixo do elenco, com apenas 1,5 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 9,6 milhões de reais na cotação atual).

Eleito melhor jogador do mundo de 2024 pela Fifa e pela Global Soccer Awards, Vinicius já está mais que consolidado como uma das principais estrelas do Real Madrid. Com isso, o brasileiro espera receber a mesma quantia de Mbappé e Alaba, que têm os salários mais altos do clube espanhol. Segundo o veículo, os atletas recebem mais de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) por temporada.

A renovação também é uma forma que o Real Madrid encontra para proteger o camisa sete do futebol saudita. Na segunda janela deste ano, o Al-Ahli ofereceu ao brasileiro o maior contrato do futebol, mas o time espanhol não quis negociar. A multa rescisória do atacante é de 1 bilhão de euros (R$ 6,45 bilhões).