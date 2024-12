Salário é único entrave para renovação do São Paulo com Luiz Gustavo

O São Paulo está muito próximo de um acordo para a renovação de contrato de Luiz Gustavo. O volante já havia manifestado seu desejo de permanecer no clube em 2025, e as partes só não assinaram um novo vínculo ainda por uma pequena divergência em relação aos salários do jogador.

O desejo a diretoria são-paulina é de renovar com Luiz Gustavo sem qualquer mudança nos vencimentos do atleta. Já o veterano espera uma valorização em seus vencimentos, ainda que pequena, para seguir vestindo a camisa tricolor. A informação foi publicada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Por se tratar de uma diferença pequena de valores, a alta cúpula do São Paulo se mantém otimista em relação ao desfecho das negociações. Internamente não há um temor real de que Luiz Gustavo deixe o clube ao fim de 2024.

Aos 37 anos, Luiz Gustavo terminou a temporada como titular absoluto do São Paulo, aproveitando a lesão de Pablo Maia ainda no primeiro semestre para se consolidar como uma das primeiras opções do técnico Luis Zubeldía.

Luiz Gustavo disputou 46 jogos pelo São Paulo em 2024, 37 como titular, e marcou cinco gols. Ele foi o nono jogador do elenco mais utilizado por Luis Zubeldía, atrás apenas de Rafael, Arboleda, Luciano, Calleri, Welington, Alan Franco, Lucas e Igor Vinícius.