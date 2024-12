CR7, Neymar e Hulk surgem em vídeo misterioso de Urach: 'Mamãe sabe viver'

Além do fato de serem craques, o que Cristiano Ronaldo, Neymar e Hulk têm a ver? Os três apareceram em um vídeo enigmático elaborado por Andressa Urach (assista abaixo).

O que aconteceu

A atriz pornô publicou um vídeo que mostra uma série de homens sem camisa. "Retrospectiva de 37 anos bem vividos. Mamãe sabe viver", escreveu ela, sinalizando que já teria se relacionado com os elencados.

Cristiano Ronaldo abre a "fila". O português, que mantém uma relação com Georginia Rodriguez há quase dez anos, surge em uma foto depois de uma partida.

Neymar também está entre os listados. O futuro papai pela 4ª vez está na publicação ao lado de artistas como Cauã Reymond, Lucas Lucco e Léo Santana.

Hulk é outro presente em uma foto, no mínimo, curiosa: Urach optou por usar uma imagem bastante antiga do atual atacante do Atlético-MG — ele, que também está comprometido, aparece de cabelo comprido em foto da época do futebol europeu.

Assista ao vídeo