Palmeiras com 'superelenco' pode sonhar com o Mundial? Colunistas debatem

Reforçado e reformulado em 2025, o Palmeiras pode sonhar o título no Super Mundial de Clubes da Fifa?

No Posse de Bola, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Mauro Cezar Pereira e José Trajano debateram se o time de Abel Ferreira tem chances de alcançar a tão sonhada conquista.

Arnaldo: Palmeiras montou um time para disputar o Mundial

O Palmeiras não assume isso publicamente, mas montou um time para disputar o Mundial com alguma chance, senão não teriam investido essa bala.

Eu estava vendo a escalação contra o Corinthians: Bruno Fuchs, Micael, Emi Martínez, Vitor Roque e Facundo Torres acabaram de chegar. Cinco jogadores que acabaram de chegar, mais o Felipe Anderson que chegou na janela do meio do ano passado, quando veio também o Maurício. Aí tem o Lucas Evangelista e o Paulinho, que entrou.

O Palmeiras, nas últimas duas janelas, foi muito além de qualquer outro clube, inclusive o Flamengo, para formar um elenco que o Abel não tem como ter mau humor com tanto jogador bom. E aí, enfim, o time fez uma partida boa. A gente não tinha visto a qualidade do elenco do Palmeiras com o time desempenhando em campo. Conseguimos ver.

A gente não sabe também como os europeus vão encarar esse mundial. Se vão encarar como eles encaram aquele no formato tradicional, que é no meio da temporada, o Interclubes, ou se vão encarar para valer. É a primeira edição, a gente não tem ideia, e o que o Palmeiras fez foi montar um elenco milionário para disputar todas as competições com chance de vencer, incluindo o Mundial. Por que não?

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: Tem que melhorar muito para o Palmeiras ser competitivo

Não vejo qualquer chance para nenhum clube não europeu exceto se os europeus tratarem a competição como algo totalmente irrelevante. É um título mundial para um europeu em que ele vai ter desafio técnico, desde que os demais europeus o tratem também com seriedade.

Já é feito esse negócio para a partir das quartas de final só ter europeu. Se você olhar a tabela, ela é feita para isso. Então pode ter um penetra ali, pode ser o Palmeiras, mas o que a Fifa quer na minha visão é ter uma Champions só para ela. Se tiver um penetra ou outro com bom time, ok, não é um problema. Se tiver dois, é quase um milagre.

Mas é claro que se eles não levarem a sério, tratarem de forma meio blasé, isso pode dar chance a boas equipes bem montadas, mas não dá pra jogar como foi contra o Chelsea. Neste torneio, os times vão ter que jogar, classificar na fase de grupos, depois vai ter o mata-mata, vão ter que sair mais. Tem que melhorar muito para o Palmeiras ser competitivo, está muito longe disso.

Mauro Cezar

Trajano: Palmeiras jogou muito bem. Por que não sonhar com o Mundial?

Contra o Corinthians, foi a melhor exibição do Palmeiras nos últimos tempos. O Palmeiras não vinha jogando bem e jogou muito bem, jogou o que se esperava dele com esses reforços, com o Paulinho entrando, o Vitor Roque mais atuante.

O Palmeiras mostrou aquilo que se esperava. Tem elenco, tem jogador, mostrou que tem muita lenha para queimar, vai ser o grande protagonista do campeonato ao lado do Flamengo e por que não achar que tem chance no Mundial? Por que não?

José Trajano

