Em 2025? Dana White indica retorno do UFC ao Brasil em breve: "Resolver essa situação"

Um dos destinos mais recorrentes do UFC fora dos Estados Unidos, o Brasil ainda não foi contemplado como sede de nenhum evento da empresa em 2025. Mas essa situação pode mudar em breve. E quem garante isso é Dana White. Presidente do Ultimate, o cartola confirmou que sua companhia tem planos para desembarcar em solo tupiniquim. Detalhes como data e local, entretanto, não foram revelados pelo dirigente.

No último sábado (12), durante a coletiva de imprensa após o UFC 314, em Miami (EUA), Dana foi questionado sobre uma possível volta do Ultimate ao Brasil. O mandatário revelou que há, sim, negociações em andamento para a promoção de um card - posicionamento que gerou expectativas de os fãs brasileiros acompanharem um evento da liga em solo nacional ainda nesta temporada.

"Nós estamos conversando sobre isso (voltar ao Brasil). Estamos trabalhando com o Brasil agora. Nós estaremos no Brasil. Vamos resolver essa situação. Sim, com certeza (vamos manter o UFC Fight Pass no Brasil). Planejamos continuar com isso", revelou White, sem entrar em detalhes sobre os planos da empresa.

Evento pontual?

Outra dúvida pertinente dos fãs brasileiros é a frequência que o UFC pretende promover seus eventos no país. Afinal, o número de cards sediados em solo tupiniquim caiu de dois para apenas um de 2023 para 2024. Esta tendência tende a se repetir nesta temporada, visto que a agenda da liga já está praticamente fechada até o fim de junho. Desta forma, caso realmente o Ultimate volte ao Brasil em 2025, o mais provável seria em uma visita pontual no segundo semestre.

Sedes favoritas

Nos últimos anos, os destinos favoritos do UFC no país foram o Rio de Janeiro e São Paulo. Entretanto, outras cidades como Brasília, Curitiba e Fortaleza também despontam como candidatas, já que também já foram sede de cards da companhia no passado. Outro mistério não revelado por Dana foi o tipo de evento que será promovido: show numerado com 'PPV' e disputa de cinturão em jogo ou não numerado, o chamado 'Fight Night', sem disputas de título previstas.

