Playoffs da NBA e Play-In: confira os duelos já definidos

Com o final da temporada regular da NBA, liga norte-americana de basquete, os duelos do Play-In e quatro confrontos da primeira rodada dos Playoffs já foram definidos. Confira.

Nesta terça-feira, acontecem os primeiros jogos do Play-In. Na Conferência Oeste, o Golden State Warriors (7º) recebe o Memphis Grizzlies (8º), às 23 horas (de Brasília), no Chase Center. O vencedor garante a sétima vaga para os Playoffs e vai enfrentar o Houston Rockets (2º).

No Leste, o Orlando Magic (7º) encara o Atlanta Hawks (8º), às 20h30, no Kia Center. Quem vencer pega o Boston Celtics (2º) na primeira rodada dos Playoffs.

THE BRACKET IS SET 🍿 pic.twitter.com/xZBRkF7LT7 -- NBA (@NBA) April 13, 2025

Na quarta-feira, o Sacramento Kings (9º) recebe o Dallas Mavericks (10º), às 23 horas, no Golden 1 Center, pela Conferência Oeste. No Leste, o Chicago Bulls (9º) encara o Miami Heat (10º), às 20h30, no United Center.

Os vencedores desses jogos encaram os perdedores das partidas desta terça-feira, pela oitava e última vaga nos Playoffs. O 8º colocado do Oeste enfrenta o Oklahoma City Thunder (1º) e, do Leste, encara o Cleveland Cavaliers (1º).

Os jogos decisivos do Play-In acontecem nesta sexta-feira.

Primeira rodada dos Playoffs

Entre os times já garantidos na primeira rodada dos Playoffs da NBA, dois duelos já estão definidos em cada Conferência. A primeira rodada de jogos acontece neste sábado. Do lado Oeste, o Los Angeles Lakers (3º) enfrenta o Minnesota Timberwolves (6º), às 21h30, na Crypto.com Arena. O Denver Nuggets (4º) recebe o Los Angeles Clippers (5ª), às 16h30, na Ball Arena.

Pela Conferência Leste, o New York Knicks (3º) encara o Detroit Pistons (6º), às 19 horas, no Madison Square Garden. O Indiana Pacers (4º) recebe o Milwaukee Bucks (5º), às 14 horas, no Gainbridge Fieldhouse.

As partidas com os times que vêm do Play-In acontecem neste domingo.