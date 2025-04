Juca Kfouri: NanoFiel apequena o Corinthians e se contenta com o Paulistão

Parte da torcida do Corinthians se contentou com título paulista sobre o Palmeiras e apequena o clube — é a NanoFiel, batizou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Juca questionou os corintianos que não se incomodaram com a derrota no Dérbi pelo Brasileirão porque o clube venceu o rival na final do Paulistão.

O resultado do Dérbi nem causou crise no Corinthians, como normalmente causaria uma derrota no Dérbi. Mas o que tem acontecido com parte da torcida do Corinthians? O Mauro Cezar batizou a Flamimimi, eu fiquei com inveja e estou fundando a NanoFiel. Qual é a NanoFiel?

Que o corintiano tenha festejado aquele 2 a 2 com gol do Garro no último minuto, com 10 jogadores e um zagueiro no gol, aquilo sim foi um resultado realmente de deixar o corintiano satisfeito. Mas tem corintiano que acordou no domingo e hoje repete — que legal, 2 a 0 foi pouco, o importante foi ter ganhado o Campeonato Paulista, isso sim ganhamos deles. Eles estão festejando até hoje.

Isso apequena o Corinthians, a ambição do Corinthians vira o Campeonato Estadual.

Juca Kfouri

O colunista ressaltou que a conquista do 31º estadual do Timão deixou um passivo físico na equipe, que sentiu falta de protagonistas como Hugo Souza e Rodrigo Garro em Barueri.

O que custou ao Corinthians o campeonato estadual? Hugo jogou no sacrifício, está fora. O Garro jogou no sacrifício, está fora.

E o Corinthians aparece com uma defesa com os Matheus e com o Cacá. Realmente não é um time para aspirar grande coisa, mas já é campeão paulista.

Juca Kfouri

