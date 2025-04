Mundial de Clubes terá 2 árbitros brasileiros e nenhum VAR do País; veja a lista

A Fifa divulgou nesta segunda-feira a lista dos árbitros do Mundial de Clubes. A relação conta com os brasileiros Ramon Abatti Abel, do quadro de Santa Catarina, e Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Nenhum assistente de vídeo (VAR) do País foi selecionado para trabalhar na competição, que acontece de 12 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos. Entre os times participantes estão Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Segundo apurou o Estadão, Ramon e o Wilton também estão pré-selecionados para a Copa do Mundo de 2026, assim como Raphael Claus (Fifa/SP), que esteve no Mundial do Catar, em 2022. Edina Alves Batista (Fifa/SP) estava na relação preliminar, mas acabou saindo. Ela recentemente foi convocada para a Eurocopa feminina, marcada para julho, na Suíça.

Ao todo, são 35 árbitros de 33 nacionalidades diferentes na lista divulgada pela Fifa. Brasil e Argentina têm dois profissionais cada. Já os responsáveis pelo VAR são 24, de 22 países diferentes. Espanha e México têm dois representantes cada.

Recentemente, a Fifa anunciou que os árbitros vão utilizar câmeras corporais durante o Mundial de Clubes para oferecer "uma nova experiência" aos torcedores. A ideia foi aprovada, em caráter de teste, pela International Football Association Board (Ifab), a entidade guardiã das regras do futebol.

Algumas das imagens flagradas pelas câmeras dos árbitros serão exibidas nos telões dos jogos. O dispositivo acoplado aos juízes também poderão ajudar em futuros treinamentos, visando elevar a qualidade da performance da arbitragem.

O novo Mundial de Clubes é considerado um marco para a Fifa, que vai distribuir US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bi aproximadamente) em premiações. Os times brasileiros vão receber uma bolsa de US$ 15,2 milhões (R$ 86,6 mi) somente para participar do torneio. O campeão vai levar até US$ 125 milhões (R$ 712,43 mi).

O evento também vai servir de teste para a Copa do Mundo de 2026. Além do próprio Estados Unidos, o Mundial de seleções também terá como sede México e Canadá.

Veja a lista dos árbitros do Mundial de Clubes:

Ramon Abatti - Brasil

Omar Al Ali - Emirados Árabes Unidos

Ivan Barton - El Salvador

Djahane Beida - Mauritânia

Juan Gabriel Benitez - Paraguai

Espen Eskas - Noruega

Alireza Faghani - Austrália

Salman Falah - Catar

Yael Falcon Perez - Argentina

Drew Fischer - Canadá

Cristian Garay - Chile

Mustapha Ghorbal - Argélia

Mutaz Ibrahimi - Jordânia

Campbell-Kirk Kawana-Waugh - Nova Zelândia

Istvan Kovacs - Romênia

Francois Letexier - França

Ma Ning - China

Danny Makkelie - Holanda

Szymon Marciniak - Polônia

Said Martinez - Honduras

Jean Jacques Ndala - RD Congo (República Democrática do Congo)

Glenn Nyberg - Suécia

Mario Ortiz - Guatemala

Tori Penso - EUA

Cesar Ramos - México

Wilton Sampaio - Brasil

Issa Sy - Senegal

Ilgiz Tantashev - Usbequistão

Anthony Taylor - Inglaterra

Gustavo Tejera - Uruguai

Facundo Tello - Argentina

Clement Turpin - França

Jesus Valenzuela - Venezuela

Slavko Vincic - Eslovênia

Felix Zwayer - Alemanha

Confira a lista de assistentes de vídeo (VAR) do Mundial de Clubes:

Khamis Al-Marri - Catar

Mahmoud Ashour - Egito

Ivan Bebek - Croácia

Jerome Brisard - França

Bastian Dankert - Alemanha

Carlos Del Cerro Grande - Espanha

Marco Di Bello - Itália

Rob Dieperink - Holanda

Hamza El Fariq - Marrocos

Shaun Evans - Austrália

Nicolas Gallo - Colômbia

Leodan Gonzalez - Uruguai

Tatiana Guzman - Nicarágua

Alejandro Hernandez - Espanha

Tomasz Kwiatkowski - Polônia

Juan Lara - Chile

Hernan Carlos Mastrangelo - Argentina

Fu Ming - China

Erick Miranda - México

Obaid Khadim Mohammed - Emirados Árabes Unidos

Guillermo Pacheco - México

Juan Soto - Venezuela

Bram Van Driessche - Bélgica

Armando Villarreal - Estados Unidos