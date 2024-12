São Paulo descarta sombra e vai continuar 'tocando no Calleri' em 2025

Do trio mais badalado do São Paulo, o atacante Jonathan Calleri foi quem terminou a temporada mais em baixa. Enquanto Lucas e Luciano disputaram a artilharia do Brasileirão até o último jogo, o camisa 9 viveu temporada mais discreta, sobretudo no torneio nacional.

Enquanto os companheiros marcaram 11 e 10 gols no Brasileirão, respectivamente, Calleri anotou apenas cinco. O centroavante teve o mesmo número de gols de Lucas no ano, 14, e foi superado pelos 18 de Luciano.

Os números, na verdade, foram os mesmos do último ano: 14 gols em ambos, mas com seis jogos a mais na atual temporada. Nenhum dos dois anos chegou aos pés do ano avassalador de 2022, quando o centroavante marcou 27 vezes em 67 partidas, sua temporada mais artilheira da carreira.

Nada disso, porém, altera seu status dentro do São Paulo. Nestor pode ter feito o gol do título da Copa do Brasil, mas foi Calleri quem fez, de cabeça, o gol que deu a vitória ao time dentro do Maracanã lotado contra o Flamengo.

Por mais que André Silva tenha terminado 2024 em alta, Calleri abre 2025 como titular indiscutível do ataque, e a hipótese de contratar um terceiro centroavante foi rechaçada pela diretoria.

Em 2025, o São Paulo quer continuar tocando para Calleri e sonhando que os gols voltem a sair.