Prancheta do PVC: Oscar deve fazer dupla de meias com Lucas no São Paulo

Oscar deve se encaixar no São Paulo de Zubeldía como um meia esquerda, fazendo dupla com Lucas Moura, analisou PVC no De Primeira, nesta quinta (26).

Assim, o novo reforço da equipe tricolor deve ocupar a vaga de Luciano como criador de jogadas, oferecendo versatilidade ao treinador argentino, que também pode apostar em um esquema com apenas um meia centralizado.

Passa o Igor Vinícius [na direita], o Oscar vem na meia esquerda. Então, ficam Lucas e Oscar fazendo uma dobrada, uma dupla de meias, com Calleri na frente e com Ferreirinha passando por aqui [esquerda]. Claro que estamos falando de Igor Vinícius e Ferreirinha sem levar em conta quem vai chegar ainda.

PVC

