Athletico-PR confirma chegada do atacante Luiz Fernando; confira detalhes

O Athletico-PR anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Luiz Fernando, que estava no Atlético-GO. O atleta de 28 anos assinou vínculo com o Furacão até junho de 2026.

Luiz Fernando, portanto, é o primeiro reforço do time paranaense para a próxima temporada. Em 2025, o Athletico-PR disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e, por isso, visa reforçar e reformular o elenco.

O atacante estava no Atlético-GO desde 2022. Na última temporada, ele foi um dos poucos destaques da equipe goiana, que também foi rebaixada à Segunda Divisão, com 21 gols marcados em 53 partidas disputadas. O jogador também acumula passagens por Botafogo e Grêmio.

???? Bem-vindo, Luiz Fernando!

O atacante é o primeiro reforço do Furacão para a temporada 2025. ?? https://t.co/Oe3CJq4LhE#VamosFuracão pic.twitter.com/YagwnGT5Ug ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 26, 2024

"Chego ao Athletico-PR bastante preparado. Este ano foi um dos meus melhores como profissional, em número de jogos, gols... Aprendi e amadureci bastante. Chego pronto, experiente e querendo mostrar muito serviço", disse Luiz Fernando, em nota divulgada pelo Athletico-PR.

"Eu já tinha um sonho de jogar aqui no Athletico. Hoje tive a oportunidade de conhecer o CAT Caju, uma coisa de outro mundo. Nunca passei por um clube com essa estrutura. Por isso estou seguro da minha decisão. Quando cheguei ao aeroporto, já deu uma arrepiada, pois estava realizando um sonho. Neste ano vim jogar aqui e peguei um clima muito difícil, com a Arena lotada. Quando vi aquilo só aumentou minha vontade de jogar aqui. Por isso estou muito feliz por fazer parte deste projeto", completou.

Além da Série B, o Athletico-PR também jogará em 2025 o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil. A estreia na temporada está prevista para o dia 11 de janeiro, contra o Paraná, pela primeira rodada do Estadual.