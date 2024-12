Que presente! Promessa brasileira ganha contrato com o UFC no Natal; veja

Alice Pereira viveu um momento profissional que dificilmente irá esquecer. Promessa do MMA, a brasileira, de apenas 19 anos, teve seu trabalho reconhecido pelo UFC. Depois de pedir por uma chance na organização, 'Golden Girl' foi premiada com um contrato em pleno Natal. Na última terça-feira (24), a entidade, através de suas redes sociais, divulgou o momento da contratação da lutadora.

Inclusive, a história é curiosa. Alice completou 19 anos na última sexta-feira (20) e venceu sua luta mais recente em dezembro. Feliz com o triunfo, a brasileira fez campanha para ser contratada pelo UFC. Ainda no cage e nas redes sociais, a promessa do MMA pediu por um contrato ao dirigente, destacando o seu currículo.

Dias depois, a equipe do UFC entrou em contato com a lutadora e o próprio Maynard deu a boa notícia para ela. Como não poderia ser diferente, Alice não conteve a emoção e agradeceu o dirigente pela aposta feita nela. Agora, a brasileira aguarda a organização definir quando e contra quem irá estrear no octógono mais famoso do mundo.

Registro de Alice no MMA

Alice Pereira, de 19 anos, é uma promessa do MMA. A brasileira iniciou sua trajetória no esporte em 2023 e foi contratada pelo UFC na temporada seguinte. Pela modalidade, a atleta disputou seis lutas e venceu todas, sendo cinco pela via rápida.

