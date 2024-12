São Paulo anuncia renovação com atacante Majhu até o final de 2025

Nesta segunda-feira, o São Paulo anunciou mais uma renovação de contrato em seu futebol feminino. A atacante Majhu teve seu vínculo ampliado até o final de 2025. O anterior encerrava ao final desta temporada.

Desta maneira, o São Paulo segue com a linha de extensão de contrato de seu plantel feminino por uma temporada apenas. Majhu celebrou a renovação e projetou uma boa temporada de 2025.

"É um sentimento inexplicável. É um clube muito grande, com uma história muito bonita! E eu espero conseguir fazer uma grande temporada no clube", disse a jogadora, que fez sua estreia em setembro, diante do Pinda Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, em Cotia.

Antes de jogar pelo Tricolor paulista, Majhu atuou pelo Criciúma e pela Chapecoense. Após a passagem no Brasil, a atacante se transferiu para o Cochise College (EUA), clube pelo qual defendeu por três temporadas. Na sequência, seguiu sua carreira nos Estados Unidos e atuou pela William Carey University por mais dois anos.

Com isso, o São Paulo segue com tudo no planejamento para 2025. Neste mês, antes da zagueira, o Tricolor paulista já anunciou as renovações de Jéssica Soares, Camilinha, Carlinha, Robinha e Serrana.