Mauro Cezar: Andreas, 29, pode ser caro e desproporcional para o Palmeiras

Um investimento na casa dos 20 milhões de euros (cerca de R$130 milhões na cotação atual) por Andreas Pereira seria alto demais para o Palmeiras, afirmou Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, nesta segunda (23).

O comentarista salientou que, apesar de bom jogador, o meia de 29 anos não tem o perfil de ser um atleta decisivo.

[O Andreas Pereira] vai custar caro. Acho um investimento desproporcional se for uma coisa de mais de 20 milhões [de euros]. [...] É um investimento muito alto para um clube brasileiro para um jogador dessa idade, 29 anos, que é um bom jogador, inegavelmente, mas que não vai desequilibrar brutalmente, não é um protagonista.

Ele não é o Hulk, que quando chegou no Atlético-MG, de forma surpreendente, depois de números modestos na parte final da passagem pela China, foi espetacular, megadecisivo.

Mauro Cezar Pereira

Lavieri: Oscar no São Paulo é mais uma aposta arriscada do Casares

A possível contratação de Oscar pelo São Paulo parece não se encaixar no momento de austeridade financeira do clube, disse Danilo Lavieri.

[A aposta] deu certo lá atrás para ganhar a Copa do Brasil. No mês seguinte, atrasou salário, direito de imagem. E agora estamos chegando em 2024 sem o São Paulo ter ganhado nada, com o time fazendo essa reestruturação financeira e eu imaginava que fosse montar um time com jogadores mais 'operários', mas não. É mais uma aposta arriscada do Julio Casares.

Danilo Lavieri

