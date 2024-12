Cruzeiro oficializa a contratação de Dudu, ex-Palmeiras

Agora é oficial. Dudu está de volta ao Cruzeiro. Nesta segunda-feira, o clube mineiro anunciou a contratação do ex-atacante do Palmeiras. O contrato é até o fim de 2027.

"Um cria da Toca sempre terá o DNA Cabuloso. Cruzeiro e Dudu estão juntos novamente! Nosso #CriadaToca está de volta pra casa", escreveu a Raposa.

UM CRIA DA TOCA SEMPRE TERÁ O DNA CABULOSO! ? Cruzeiro e Dudu estão juntos novamente! Nosso #CriadaToca está de volta pra casa. ?? pic.twitter.com/okNtITz2Pk ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 23, 2024

Esta será a segunda passagem de Dudu pelo Cruzeiro. Ele foi revelado nas categorias de base da equipe. No profissional, são 25 jogos, com dois gols e duas assistências. Na sequência, passou por Dynamo Kyiv, Grêmio e Al-Duhail antes de acertar com o Palmeiras.

Dudu chegou ao Verdão em 2015 e se tornou ídolo. Foram 12 títulos e diversos prêmios individuais. Ele deixou o clube com duas Libertadores (2020 e 2021), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2015) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Em agosto de 2023, Dudu sofreu grave lesão no joelho direito e retornou aos gramados em junho deste ano. O "Baixola" disputou 19 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência.

Dudu teve sua última aparição pelo Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. Ele entrou no segundo tempo e disputou até o fim. Naquela ocasião, ainda com contrato vigente, o atleta não teve uma despedida. Após o duelo, Dudu teve um momento com sua família no gramado do Allianz.

Agora vai!

Em junho deste ano, o Cruzeiro chegou a anunciar nas redes sociais um acordo para a chegada do jogador ao clube. Contudo, a negociação, que não tinha documento assinado, não se concretizou. Na oportunidade, Dudu havia avaliado a oferta como irrecusável e, segundo Verdão, pediu para ser negociado.

Agora, no entanto, Dudu estava livre no mercado após rescindir o seu contrato. Ele chegou a ser procurado pelo Santos, mas optou pela Raposa.