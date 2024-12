Com Atlético-MG em busca de técnico, Deyverson se declara a ex-Corinthians

Atacante do Atlético-MG, Deyverson se encontrou com o técnico António Oliveira nesta segunda-feira. O jogador postou algumas fotos e vídeos nas redes sociais e se declarou ao português.

"Paizão, creio que um dia iremos trabalhar juntos novamente. Se hoje estou no Galo, você foi o treinador que me deu a mão quando eu mais precisei. Serei eternamente grato. Eu e minha família", escreveu o centroavante.

Foto: Reprodução

Vice-campeão da Copa do Brasil e Libertadores de 2024, o Atlético-MG está em busca de um novo treinador após demitir Gabriel Milito. António Oliveira está livre no mercado e foi especulado no clube mineiro.

Deyverson e Antônio Oliveira trabalharam juntos no Cuiabá. Com o português, o atacante somou 50 jogos (46 como titular), com 19 gols e três assistências.

Devido ao sucesso no Dourado, o jogador de 33 anos acabou acertando a sua transferência para o Atlético-MG nesta temporada.