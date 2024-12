Juventus supera o Monza e volta a vencer no Campeonato Italiano

Neste domingo, a Juventus foi até o U-Power Stadium e venceu o Monza, por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. McKennie e Nico González marcaram para a equipe de Turim, enquanto Birindelli fez o gol dos mandantes.

Com o resultado, a Juventus volta a vencer após quatro empates seguidos no Campeonato Italiano, chegando aos 31 pontos, no sexto lugar. Já o Monza se mantém na lanterna da tabela, com 10 pontos.

A Juventus volta a campo no próximo domingo (29), às 14h (de Brasília), contra a Fiorentina, no Allianz Stadium. O Monza, por sua vez, visita o Parma, no sábado (28), às 11h.

O JOGO

A Juventus teve a primeira chance do jogo aos 12 minutos, em cabeçada de Nico González que o goleiro do Monza se esticou para defender. Um minuto depois, no entanto, a equipe de Turim abriu o placar após escanteio de Koopmeiners que McKennie arrematou dentro da pequena área.

O Monza respondeu com um bonito gol. Aos 21, Carboni cruzou da esquerda para Birindelli acertar de primeira e empatar.

Mas a Juventus voltou à frente do placar antes do intervalo. Com 38 minutos, após bate-rebate na área, Nico González aproveitou para fazer o segundo dos visitantes.

Na segunda etapa, a Juventus administrou o placar e criou apenas uma chance, com Yildiz, deixando o Monza longe de seu gol.