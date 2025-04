NY Times se rende a Fonseca e faz previsão por taças em 'locais históricos'

O The Athletic, braço esportivo do tradicional jornal norte-americano The New York Times, disparou elogios ao fenômeno brasileiro João Fonseca.

O que aconteceu

O jornal destacou o carioca de 18 anos em matéria sobre o início da temporada do saibro na Europa. O Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, deu no último final de semana a largada para a gira de torneios de tal superfície, que passa por seis países e termina em Roland Garros, na França.

Fonseca foi apontado como uma "jovem estrela que pode estar pronta para ascender". A publicação deu ênfase ao título do brasileiro em Buenos Aires, que fez dele o quarto mais jovem a vencer um torneio ATP neste século, e escreveu que há um "consenso geral" de que João é muito melhor do que sua classificação geral no ranking, em 59º.

Uma jovem estrela em espera pode estar pronta para ascender (...) Fonseca pode ter o fator X nesta temporada de saibro. Ele venceu Buenos Aires, tornando-se o quarto tenista mais jovem a ganhar um título do ATP Tour neste século, e jogou mais tênis no saibro em sua vida do que em qualquer outra superfície.

Fonseca acaba de entrar no top 60, mas há um consenso geral de que ele é muito melhor do que sua classificação atual. Isso o torna um dos 'flutuadores' mais perigosos em qualquer sorteio, especialmente em uma superfície que conhece bem.

The New York Times, sobre João Fonseca

O NY Times traçou paralelo com Rafael Nadal, sugerindo que o brasileiro pode ter o "fator X" no saibro. Há duas décadas, o lendário tenista espanhol foi campeão de Roland Garros aos 19 anos após ter faturado em sequência grandes torneios na superfície. No entanto, o jornal ponderou que João não deve repetir a façanha tão cedo.

Vinte anos atrás, um jovem de 19 anos que cresceu no saibro apareceu em Roland Garros pela primeira vez e saiu com o título do Aberto da França. Por mais estranho que pareça, Nadal era o favorito naquele ano. Com razão, ele venceu todos os três torneios de aquecimento em Monte Carlo, Madri e Roma.

Ninguém está sugerindo que é onde João Fonseca, do Brasil, estará em seis semanas. Ele tem apenas 18 anos e provavelmente não vai varrer o Masters 1000 de saibro. Se o fizer, certamente será o favorito em Roland Garros.

O jornal ainda fez a previsão de que João pode estar competindo para conquistar "grandes títulos em locais históricos" entre um ou dois anos. O NY Times afirmou que Fonseca surge como o adversário que ninguém quer enfrentar, principalmente no piso em que joga desde o início da carreira, e que é visto como um futuro campeão de saibro.

Talvez ele esteja a um ou dois anos de competir por esses grandes títulos em locais históricos, mas qualquer jogador que veja o nome de Fonseca junto do seu em um sorteio vai imediatamente pensar que não está apenas enfrentando um prospecto quente, mas também um futuro campeão de saibro. Fonseca é o jogador que ninguém quer encontrar na ATP, ao lado de um ressurgente Gael Monfils.

The New York Times, sobre João Fonseca

A tendência é que Fonseca retorna à quadra para o Masters 1000 de Madri, que começa em 23 de abril. Ele não está na disputa em Monte Carlo e também deve participar dos ATP 500 de Barcelona e de Munique. O brasileiro já foi confirmado na lista de entrada do Challenger de Estoril, em Portugal, que deve ser o torneio de "backup" caso ele seja eliminado cedo em Madri antes de disputa do Masters 1000 de Roma.