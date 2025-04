Gramado do Morumbis sofre após shows de maior banda de K-pop do mundo

O gramado do Morumbis não terá as condições ideais para o jogo desta quinta-feira (10) devido aos shows da banda Stray Kids, considerada a maior banda do gênero K-pop no mundo.

O que aconteceu

A banda realizou dois shows: no sábado e no domingo. O UOL esteve no local nesta terça-feira (8) e viu que o palco ainda está sendo removido.

A estrutura do palco em Y preocupava bastante o São Paulo, mas foram as três torres de iluminação que castigaram mais o gramado. Uma delas ficou exatamente em uma das grandes áreas do campo e deixou marcas razoavelmente profundas na grama.

O Tricolor vai ter pouco tempo para agir para remediar os danos, visto que enfrentar o Alianza Lima (PER) já na quinta-feira. Se no duelo após o show da cantora Shakira o gramado estava em boas condições de jogo apesar da estética prejudicada, dessa vez a condição de jogo não será a ideal.