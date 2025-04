Em alta no PSG e com Luis Enrique, Beraldo fala sobre temporada e jogo decisivo pela Champions

O zagueiro Beraldo vive uma grande temporada pelo PSG. No último sábado, o brasileiro conquistou o Campeonato Francês com o clube parisiense com seis rodadas de antecipação e, até aqui, de forma invicta. O jogador ex-São Paulo falou sobre a ótima fase da equipe, que visa alcançar ainda mais protagonismo no futebol europeu.

"As vitórias sobre equipes como o City e o Liverpool foram provas do nível que a nossa equipe vem atingindo nesta temporada. E se quisermos mesmo disputar o título da Champions, temos de nos provar contra equipes desse patamar. É claro que a Champions é o torneio que mais desejamos conquistar. Não apenas nós, do PSG, mas toda a Europa. Estamos todos muito concentrados", avalia Beraldo.

Nesta quarta, às 16h (de Brasília), o Paris Saint-Germain receberá o Aston Villa, no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Beraldo projetou o duelo e elogiou a equipe inglesa.

"O Aston Villa vai ser um grande adversário, porque conta com jogadores experientes e, não por acaso, tem feito uma excelente campanha. Vamos encarar com toda a seriedade e procurar impor nosso jogo, contando com o apoio do torcedor que vai lotar o estádio", disse o zagueiro brasileiro.

Com Marquinhos suspenso, Beraldo deve ser titular no confronto, fazendo dupla de zaga com William Pacho. O brasileiro tem muita moral com o técnico Luis Enrique, que elogiou o zagueiro abertamente.

"Beraldo é um jogador muito jovem, que chegou no meio do ano passado e se adaptou desde o primeiro minuto em que pisou em Paris. Ele rende sempre em um nível altíssimo e eu tenho plena confiança nele, não apenas pelo que faz com a bola, mas também pelo que transmite à equipe e pela personalidade que tem", analisou o treinador.

Na temporada, Beraldo possui ótimos números. Dos 25 jogos em que atuou, o PSG venceu 23 e empatou dois. Além da invencibilidade, ele é o jogador brasileiro que atua nas cinco principais ligas europeias com maior índice de acerto nos passes (95%) em 2024/25, de acordo com dados do Sofascore.