Ultimate encaminha Manel Kape vs Brandon Royval para luta principal do UFC Vegas 103

Assim como o próprio já havia adiantado, Manel Kape tem um novo compromisso no octógono mais famoso do mundo encaminhado. De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight, o angolano deve encarar o americano Brandon Royval na luta principal do UFC Vegas 103, programado para o dia 1 de março.

O confronto entre Royval e Kape coloca frente a frente os números um e seis, respectivamente, do ranking peso-mosca (57 kg) do UFC. Até mesmo por isso, o vencedor deste duelo deve se credenciar para uma disputa pelo cinturão da categoria, que atualmente está sob posse do brasileiro Alexandre Pantoja - como o próprio angolano também revelou em entrevista à Ag Fight.

Rápido retorno

Sendo assim, Manel Kape fará um rápido retorno ao octógono. Isso porque, no dia 14 de dezembro, o lutador africano derrotou o brasileiro Bruno Bulldog no card do UFC Tampa. Por sua vez, Brandon Royval entrou em ação pela última vez em outubro, quando superou o japonês Tatsuro Taira, por pontos, e defendeu sua posição no topo do ranking peso-mosca.

