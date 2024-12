Osasco vira sobre o Brasília e cola na liderança da Superliga Feminina de vôlei

Na noite deste sábado, o Osasco virou sobre o Brasília, por 3 sets a 1 (22/25, 25/16, 25/18 e 25/16), pela 11ª rodada da Superliga Feminina de vôlei. No Ginásio José Liberatti, a equipe da casa foi surpreendida no primeiro set, mas dominou o resto da partida para sair com a vitória.

Com o resultado, o Osasco assume a vice-liderança da tabela, com os mesmos 26 pontos do líder Praia Clube, mas com duas vitórias a menos. O Brasília, por sua vez, fica com 12 pontos, em oitavo lugar.

Ambas as equipes voltam à quadra apenas em 2025. O Osasco enfrenta o Unilife Maringá, no dia 7 de janeiro, às 20h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. Já o Brasília visita o Sesc Flamengo, na mesma data, às 18h30.

No primeiro set, o Brasília surpreendeu e abriu quatro pontos de vantagem no início. O Osasco tentou virar no final, mas as visitantes saíram na frente, com 25 a 22.

No segundo set, o Osasco "acordou" e venceu com facilidade. Abrindo 10 pontos de vantagem, a equipe da casa empatou a partida com 25 a 16 no placar.

A equipe osasquense virou o jogo no terceiro set. Novamente sem dificuldade, dominou e fechou em 25 a 18.

O Osasco venceu o confronto no quarto set. Em um duelo mais disputado, as mandantes conseguiram sair com a vitória em 25 a 16.

Pinheiros bate o Abel Moda em duelo de lanternas

Na outra partida da Superliga Feminina deste sábado, o Pinheiros venceu o Abel Moda por 3 sets a 0 (25/19, 25/12 e 32/20), na Arena Brusque.

Com o triunfo, o Pinheiros chegou à terceira vitória, ficando na vice-lanterna, em 11º lugar. O Abel Moda, por sua vez, ainda não venceu e se mantém na última posição, com 11 derrotas.

O Pinheiros enfrenta o Fluminense na próxima rodada, no dia 8 de janeiro, às 18h30, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim. Já o Abel Moda recebe o Minas, no dia 7, às 19h30.

O sábado também foi de Superliga Masculina. Na Arena UniBH, Minas e Sesi Bauru fizeram um jogo equilibrado. No final, os mineiros se deram melhor e venceram no tie-break (25/21, 23/25, 25/23, 20/25 e 15/13).

Com a vitória, o Minas segue na vice-liderança, na cola do líder Cruzeiro, com 26 pontos. A Raposa, no entanto, ainda tem uma partida a menos. O Bauru, por sua vez, perde a segunda seguida, ficando em quinto lugar, com 18 pontos.

Na próxima rodada, o Minas enfrenta o São José, no dia 8 de janeiro, às 21h30, na Arena UniBH. Já o Sesi Bauru visita o Neurologia Ativa, no dia 9, às 20h, no Ginásio Rio Vermelho, em Goiás.