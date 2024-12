Chuvas alagam novo gramado do Pacaembu e final masculina da Taça das Favelas é cancelada

O gramado do estádio do Pacaembu ficou completamente encharcado neste sábado por conta das fortes chuvas que atingem a cidade de São Paulo. Em função do mau tempo, a final masculina da Taça das Favelas foi cancelada.

O gramado ficou impraticável. Além disso, o local teve alta incidência de raios. Por orientação da Polícia Militar, os organizadores decidiram cancelar a decisão da competição, que seria disputada entre os times de São Paulo e Espírito Santo. Ambas as equipes foram declaradas campeãs.

A final feminina, que foi disputada neste sábado, foi muito prejudicada pelas fortes chuvas. Com o campo alagado, o time do Rio de Janeiro levou a melhor sobre o rival de Minas Gerais, venceu o duelo pelo placar de 2 a 1 e levantou a taça.

Os estragos provocados pela tempestade foi grande. O gramado sintético do estádio ficou cheio de lama. Já a pista de atletismo ao redor do campo virou um córrego. As estruturas do local não conseguiram escoar a água de maneira satisfatória.

O complexo do Pacaembu ainda passa por reformas. O local tem recebido testes antes da reinauguração oficial, que está prevista para o dia 25 de janeiro de 2025, na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.