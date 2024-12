Com gol aos 50, Atlético vira sobre o Barça e assume liderança do Espanhol

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com um gol aos 50 minutos do segundo tempo marcado por Sörlot, o Atlético de Madri venceu o Barcelona de virada, por 2 a 1, neste sábado (21), no estádio Olímpico de Montjuic, e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Antes da rodada, as equipes estavam empatadas com 38 pontos com os catalães na frente pelos critérios de desempate.

Fim da escrita - Foi a primeira vitória do Atlético de Madri como visitante sobre o Barcelona após 18 anos. Também foi a primeira do técnico Simeone nesta situação.

Os gols - Pedri abriu o placar para o Barcelona. De Paul empatou para o Atlético de Madri e Sörlot virou.

Oblak brilha - O goleiro esloveno Jan Oblak foi o grande destaque da partida, fazendo diversas defesas para o Atlético de Madri, principalmente no segundo tempo.

O jogo

O Barcelona fez valer o fator casa e foi para cima do Atlético de Madri. O Barça contava com Raphinha e Pedri inspirados e apostava nas infiltrações. Foi assim, inclusive, que abriu o placar com Pedri. Os visitantes não tiveram grandes oportunidades no primeiro tempo e chegaram mais através de bolas alçadas na área, mas sem perigo.

No segundo tempo, a partida ficou muito mais aberta. Os dois times procuraram o jogo e o duelo se tornou mais interessante. O Barcelona teve oportunidades para ampliar, mas não soube aproveitá-las e levou o empate em um contra-ataque mortal do Atlético de Madri.

Os donos da casa seguiram na pressão e empilhando chances perdidas. No fim, acabaram sendo punidos com um contra-ataque mortal do Atlético de Madri e o gol de Sörlot.

Gols e lances

Gol do Barça! - O Barcelona abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Pedri partiu um arrancada por infiltração, tabelou com Gavi, entrou na área e chutou truncado na defesa. A bola tomou a direção do gol e morreu no fundo da rede.

Que caneta! - Raphinha aplicou uma caneta sensacional em Gallagher aos 36 minutos do primeiro tempo. A torcida do Barcelona chegou a emitir um som de espanto com a jogada.

No travessão! - Por muito pouco Raphinha não fez um golaço. Aos 12 do segundo tempo, Pedri fez um belo lançamento para o brasileiro, que viu o goleiro adiantado e chutou de cobertura. A bola, porém, acabou batendo caprichosamente no travessão e saiu.

Atlético empata - O Atlético de Madri chegou ao empate aos 14 minutos do segundo tempo, quando Julián Álvarez puxou contra-ataque pela esquerda, tentou cruzar, a zaga afastou, mas a bola sobrou açucarada para De Paul, que com categoria, bateu chapado, de direita, na altura da meia-lua, para o fundo do gol.

A virada - Raphinha errou um passe no ataque, o Atlético sai em contra-ataque rápido e Molina cruzou rasteiro para Sörloth bater de primeira e virar o jogo.