Minas é superado pelo Tianjin e está eliminado do Mundial de Clubes feminino de vôlei

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela terceira rodada do Mundial de Clubes feminino de vôlei, o Minas enfrentou o Tianjin no Huanglong Sports Center, perdeu por 3 sets a 0 (19/25, 22/25 e 22/25) e está eliminado do torneio.

Para que ainda tivesse chances de avanças à próxima fase do Mundial, o Minas precisava vencer por 3 sets a 0, o que não aconteceu. Desta forma, a equipe brasileira se despediu da competição. Do outro lado, o Tianjin garantiu acesso nas semifinais e enfrentará o Praia Clube, neste sábado, às 4h (de Brasília).

As maiores pontuadoras da partida foram Kisy e Li Y.Y., de Minas e Tianjin, respectivamente, com 22 pontos cada.

O primeiro set foi vencido pelo Tianjin, que dominou o Minas, foi mais eficiente nos saques e garantiu a primeira etapa pelo placar de 25 a 19. Apesar do resultado, vale destacar o desempenho de Kisy, que marcou dez pontos para a equipe brasileira.

Já o segundo set foi mais equilibrado, com frequentes trocas de pontos e destaque para a central Thaisa que, além dos bloqueios, foi eficiente nos ataques do Minas. No entanto, o Tianjin assumiu a vantagem no fim e saiu novamente vencedora, desta vez por 25 a 22.

O terceiro e último set seguiu o mesmo rumo, sendo vencido pelo time chinês, que terminou a partida com outro 25 a 22.