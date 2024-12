'Não é um pai': estrela do futebol feminino detona relação com lenda da NBA

Estrela da seleção dos EUA de futebol feminino, Trinity Rodman não tem boa relação com o pai, Dennis Rodman, uma das lendas da NBA.

O que aconteceu

Trinity afirmou que Dennis "não é um pai". A jogadora criticou o estilo de vida de Dennis e a maneira como ele se porta quanto aos filhos.

Ele não é um pai... Talvez por sangue, mas nada mais. Tentamos conviver com ele, mas ele está fazendo festas 24 horas por dia, trazendo pessoas aleatórias. Ele adora as câmeras e mostrar seus filhos, dizendo: 'Oh, esses são meus filhos'. Acho que a raiva que ainda não liberei torna isso difícil para mim. Trinity Rodman ao podcast Call Her Daddy

Trinity admitiu que mesmo com a relação ruim, ainda atende as ligações do pai. A atleta, no entanto, disse que faz isso apenas para manter sua consciência tranquila.

Eu apenas atendo o telefone quando ele liga para aliviar minha consciência, garantindo que ele ouça minha voz antes que algo aconteça. Estúpido de minha parte achar que isso sinalizaria um novo começo. Passamos por esse ciclo repetidamente... Eu esperando um novo início, apenas para ele desaparecer por meses ou até anos.

Quem são Trinity e Dennis Rodman

Dennis Rodman é uma das lendas da NBA. O ex-jogador fez parte do histórico Chicago Bulls que foi tricampeão entre 1996 e 1998 e tinha Michael Jordan e Scott Pippen.

O ex-jogador de basquete acumulou polêmicas ao longo da carreira. Ele adquiriu fama de "bad boy" em quadra e sempre teve estilo um pouco diferente dos demais, variando cortes de cabelo e fazendo tatuagens.

Trinity Rodman se tornou uma estrela em ascensão no futebol feminino. A atacante foi a jogadora mais jovem a atuar na NWSL, principal liga dos EUA, quando foi draftada pelo Washington Spirit em 2021.

A atleta foi vice-campeã nacional com a equipe na NWSL nesta temporada, sendo superada pelo Orlando Pride, de Marta. Ela, no entanto, levou a melhor sobre a brasileira, conquistando o ouro nas Olimpíadas de Paris-2024.