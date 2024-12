Vasco parabeniza Gui Gandra, eleito torcedor do ano no prêmio The Best

Nesta terça-feira (17), por meio das redes sociais, o Vasco parabenizou Gui, garoto que foi eleito o melhor torcedor do mundo no The Best, evento organizado pela Fifa. Chamado de "Fan Award", o prêmio foi decidido através do voto popular.

"O mundo é seu, Gui! O Pequeno Gui conquistou o troféu FIFA The Best na categoria 'Fan Award', sendo reconhecido como o melhor torcedor! Você merece demais, Gui! Estamos muito felizes e orgulhosos! Obrigado por todo o amor que carrega pela Cruz de Malta e como você representa a nossa torcida!", escreveu o clube carioca.

O menino Gui possui epidermólise bolhosa, doença rara que provoca feridas na pele e interfere em uma série de questões colaterais, como por exemplo, no crescimento. O pequeno torcedor ficou conhecido em um vídeo onde reencontrava a mãe após acordar de um coma.

Gui, então, virou símbolo do Vasco e da torcida cruzmaltina, se aproximando dos atletas do clube. O atacante Gabriel Pec, atualmente no Los Angeles Galaxy, foi o jogador que mais se aproximou do pequeno torcedor, que lhe deu o apelido de "Tio Pec".

O garoto brasileiro concorreu com o mexicano José Armando Guzmán Mendonza, torcedor do Cruz Azul que morreu aos 14 anos enquanto travava uma batalha contra a leucemia, e com o escocês Craig Ferguson, que andou cerca de 1.609 quilômetros de Glasgow a Munique para acompanhar o início da Eurocopa deste ano e arrecadou cerca de R$ 611 mil para uma instituição de saúde mental no caminho.