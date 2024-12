No tie-break, Campinas bate o Sesi Bauru e assume a liderança da Superliga Masculina de vôlei

Na noite desta terça-feira, o Campinas venceu o Sesi Bauru, por 3 sets a 2, pela 11ª rodada da Superliga Masculina de vôlei. Na Arena Paulo Skaf, em Bauru, os mandantes saíram na frente, mas viram o Vôlei Renata crescer no jogo e virar o placar.

Com a vitória, o Campinas chega à nona vitória em 11 jogos, assumindo provisoriamente a liderança da tabela. O Sesi Bauru, por sua vez, fica com quatro vitórias em 10 partidas, em quinto lugar.

O Campinas volta à quadra pela Superliga Masculina apenas em 2025, no dia 9 de janeiro, às 18h30 (de Brasília), contra o Goiás, no Sesi Vila Canaã, em Goiânia. Já o Bauru enfrenta o Minas, no sábado, às 16h, na Arena UniBH.

O JOGO

O primeiro set de jogo foi disputado entre as duas equipes, mas o Sesi contou com a habilidade de Darlan e Lukas Bergmann para vencer por 25 a 21.

O segundo set foi novamente apertado. O Campinas conseguiu abrir vantagem na reta final e levou um susto com o Sesi quase virando o placar, mas os visitantes fecharam em 25 a 22.

O Campinas chegou à virada no terceiro set, quando construiu vantagem no começo, viu o Bauru encostar mais uma vez e venceu por 25 a 23.

No quarto set, o Campinas viu Bruninho sair lesionado e Maurício Borges sentir dores após contato com Darlan. O Sesi conseguiu virar no final e fechou em 25 a 22.

A partida foi para o tie-break e as equipes disputaram a vitória ponto a ponto. No ponto final, Adriano acertou um ace para dar a vitória para o Campinas, por 15 a 13 no último set.