Ancelotti e Emma Hayes são eleitos melhores técnicos do mundo no The Best

Carlos Ancelotti e Emma Hayes foram eleitos os melhores técnicos do futebol masculino e feminino, respectivamente, na premiação do The Best realizada pela Fifa nesta terça-feira (17), no Qatar.

Ancelotti vence no masculino

O treinador italiano comandou o Real Madrid nos títulos da Champions League e do Campeonato Espanhol na última temporada. Ele também havia vencido o prêmio de melhor técnico na Bola de Ouro, premiação organizada pela revista France Football.

Ancelotti concorreu contra Luis de la Fuente, Lionel Scaloni, Pep Guardiola e Xabi Alonso.

A votação foi dividida em quatro grupos: capitães de seleções filiadas à Fifa, técnicos de seleções filiadas à Fifa, jornalistas selecionadas e torcedores. Cada agrupamento teve 25% de peso no resultado geral. Cada votante escolheu um top-3, com o primeiro recebendo cinco pontos, o segundo três e o terceiro um.

O período de avaliação para o prêmio foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

Hayes ganha no feminino; Arthur Elias fica em 3°

Emma Hayes, atual técnica da seleção dos Estados Unidos, levou o prêmio no futebol feminino. Antes de assumir os EUA, ela se destacou no comando do Chelsea.

A treinadora, assim como Ancelotti, conseguiu a dobradinha dos prêmios. Em outubro, ela venceu como melhor técnica no prêmio Bola de Ouro, organizada pela revista France Football.

Emma Hayes, treinadora dos Estados Unidos, é eleita a melhor técnica de 2024 no The Best Imagem: Karl Bridgeman - FIFA/FIFA via Getty Images

O brasileiro Arthur Elias ficou com o terceiro lugar. A posição foi a mesma alcançada por ele na votação do Bola de Ouro.

Elena Sadiku, Futoshi Ikeda, Gareth Taylor Jonatan Giraldez, Sandrine Soubeyrand e Sonia Bompastor eram os outros concorrentes.

O sistema de votação e o período de avaliação foram os mesmos dos indicados ao prêmio no futebol masculino.

