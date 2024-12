Santos é pego de surpresa com retorno de Lucas Braga e estuda futuro do atacante

Lucas Braga está voltando ao Santos após passar uma temporada no futebol do Japão. O atacante estava emprestado ao Shimizu S-Pulse, que decidiu não exercer a opção de compra do jogador.

A decisão dos japoneses pegou o Peixe de surpresa. Internamente, havia a expectativa de que a diretoria do clube oriental ficasse com o atleta de 28 anos.

Lucas Braga foi emprestado no final de dezembro, com valor de compra fixado. Ao todo, disputou 36 partidas pelo Shimizu S-Pulse, sendo 32 como titular, marcou oito gols e deu uma assistência. Ele conquistou o título da Segunda Divisão do Japão.

Agora, o futuro do atacante está em aberto no Santos. O jogador deve ser avaliado pelo novo técnico, que ainda tem o nome mantido em sigilo, assim como Lucas Barbosa, por exemplo.

"O Lucas Braga está voltando do Japão, é uma surpresa. Eu imaginei que eles fossem exercer o direito de comprar. Ele foi muito bem lá. O Lucas Braga joga em mais posições que o Barbosa, por exemplo, mas passará por avaliações e tem mercado. Ele já tem interesse de clubes no Brasil", disse Marcelo Teixeira em entrevista ao Esporte por Esporte.

Em 2025, o Alvinegro Praiano irá disputar Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos no começo de janeiro.