Intercontinental: Sósias de Mbappé, Van Djik e Alisson agitam ruas do Qatar

Do UOL, em Doha (no Qatar)

As tradicionais ruas do mercado popular de Souq Waqif, em Doha, ficaram agitadas com a presença surpresa dos sósias de Mbappé, Vin Djik e Alisson na noite desta segunda-feira (16) na capital do Qatar.

O que aconteceu

O trio é egípcio e foi convidado pela Fifa para promover a final da Copa Intercontinental, que acontece na cidade nesta quarta-feira (18) entre Real Madrid e Pachuca, do México. Quem também estava no grupo é o brasileiro Diego Freestyle, que faz apresentações de futebol ao ar livre e é influencer.

O mais tietado foi o sósia de Mbappé. Vestido de Real Madrid, o egípcio parou para tirar fotos com fãs de diversas idades e interagiu mesmo sem falar inglês.

Já o sósia de Alisson pediu para mandar um recado ao goleiro ao saber que o UOL era do Brasil. O egípicio, que possui mais de 65 mil seguidores no Instagram (@alisson_egypt1) se mostrou um grande fã do arqueiro brasileiro do Liverpool.

"Olá, Alisson Becker. Meu nome é Ahmed e eu sou goleiro. Eu me pareço com você. Minha forma, meu estilo... Meus amigos egípcios me chamam de Alisson egípcio. E você é minha referência e ídolo. Se você assistir esse vídeo, por favor, apoie-me e responda-me. Muito obrigado", disse o sósia, que apontou qual clube brasileiro gostaria de jogar:

"Internacional, porque o Alisson começa a jogar futebol nele, vai para a Roma e depois para o Liverpool. E eu tenho a mesma idade que o Alisson".