Rayssa Leal chora após título com virada: 'Foi uma vitória bem Corinthians'

Rayssa Leal não escondeu as lágrimas e citou o seu time de coração ao dar entrevista após a conquista do tricampeonato consecutivo e inédito do Super Crown, neste domingo (15), no Ginásio do Ibirapuera.

Foi bem Corinthians. Estou realizada (...) Foi tudo ou nada, na última manobra sempre tem isso

Rayssa Leal, em entrevista à TV Globo

O que aconteceu

A Fadinha precisava de uma nota 9 na última manobra para ficar com o título, e conseguiu: 9,1. Ela somou 35,4 e passou à frente da atual campeã olímpica, Coco Yoshizawa, do Japão, que ficou com a prata, com 35,2. A compatriota Yumeka Oda levou o bronze, com 33,7.

Foi tudo ou nada. Sempre na última manobra tem isso. Precisava de 9, e a gente sabia que essa e algumas outras manobras dariam 9. Só que essa é a que eu fico mais confiante. O Felipe [Gustavo, técnico] fez uma estratégia sensacional, me conhece bem, sabe todos os meus pontos. Ele tinha falado que eu estava devendo duas manobras, e as duas manobras foram essas

Como sempre acontece no skate, as competidoras deixaram a rivalidade de lado e comemoram cada acerto de suas rivais, o que fez Rayssa destacar o clima de família que existe no esporte. Na reta final das manobras, a Fadinha largou o skate e saiu correndo para abraçar Yumeka Oda, japonesa que ficou com a terceira colocação.

Hoje vocês viram a realidade do skate, a amizade, a família, e vocês vão ver isso aumentando. O nível está muito alto. Foram vários "Nine Club". É muita felicidade

O que mais ela disse

Eu não tenho palavras suficientes. Tudo isso que aconteceu hoje vale bem mais do que esse troféu. É uma reviravolta, eu errei as duas primeiras manobras, estava um pouco nervosa, não vou mentir. Mas minha família é bem maior que tudo isso também. Esse troféu vai para o pessoal que está em casa