Disputas femininas da 28ª São Silvestrinha trazem apoio familiar e presença de campeã pan-americana

Aclamada pelos competidores juvenis e formadora de futuros campeões no atletismo, a São Silvestrinha teve sua 28ª edição na manhã deste domingo, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires, em São Paulo. Com corridas para crianças e jovens de 4 a 17 anos, o evento contou com disputas acirradas de nomes que podem ter sucesso no esporte brasileiro nos próximos anos.

Desde 6h (de Brasília) já havia movimento para as retiradas dos kits dos competidores. Com um clima alternando entre céu aberto e nublado, a primeira prova feminina, de 600 m, teve Maria Clara do Nascimento como vencedora. Aos 16 anos, a jovem veio de Colorado, no Paraná, e viajou mais de 10 horas para vencer sua segunda São Silvestrinha.

"A minha primeira São Silvestrinha foi ano passado e eu fiquei em primeiro lugar também. Eu estou treinando todos os dias, seis vezes na semana, desde o ano passado, sem parar. Eu sempre segui muitas pessoas que me inspiravam e quando descobri que tinha atletismo na minha cidade, decidi fazer", afirmou Maria Clara.

As jovens competidoras também tiveram a oportunidade de trocar algumas palavras com a maratonista Adriana da Silva. Bicampeã pan-americana e recordista sul-americana em maratonas, Adriana esteve presente no evento e entregou troféus no pódio feminino. Ela, inclusive, participou da primeira edição da São Silvestrinha, em 1994.

Adriana da Silva no pódio da São Silvestrinha.

O esforço e superação também foram marcas de Nayane Almeida, vencedora da prova de 14 anos. Com o desejo de se tornar uma corredora de elite, a jovem comenta sua experiência na prova e se vê disputando a São Silvestre no futuro.

"Foi muito legal, eu nunca tinha corrido a São Silvestrinha. Eu achei que não ia conseguir, mas foi demais. Meu pai me incentiva muito, ele corre também. Quando eu tinha nove anos, comecei a correr e estou até hoje", afirmou a adolescente.

O apoio familiar é essencial para o incentivo dos jovens no esporte. Correndo ao lado da filha Beatriz, Osmar Romano sabe da importância da atividade física na infância, e quer passar a paixão pela corrida para a garota.

"Essa é a primeira prova que ela está fazendo. Ela já participa há dois anos do atletismo e eu incentivo porque já corro há muito tempo. Hoje eu tenho 50 anos, mas desde os 23 pratico esporte. E na corrida é onde a gente consegue ter uma pluralidade de pessoas. Ela está com 10 ano e é uma emoção muito grande participar de algo que eu sei que vai agregar para a vida dela", concluiu Osmar.

Idealizada pelo superintendente da Gazeta Esportiva, Júlio Deodoro de Souza, a São Silvestrinha nasceu em 1994 como proposta de ser a versão infanto-juvenil da mais importante prova de rua da América Latina, a Corrida Internacional de São Silvestre.