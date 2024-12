Da morte do pai ao racismo: irmã detalha drama e reviravolta de Hugo Souza

Lara de Souza, irmã do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, compartilhou suas memórias e desafios enfrentados pela família ao longo da carreira do atleta.

Volta por cima após morte do pai e racismo

O apoio familiar foi fundamental para o atual camisa 1 alvinegro superar os obstáculos até ganhar projeção nacional no futebol.

O pai, Jorge, foi o principal combustível para Hugo não desistir. Incentivador da carreira do filho, ele chegou a ver o último jogo — ao lado de Lara — do jogador no sub-20 do Flamengo.

Foi uma das melhores lembranças da minha vida.

Lara ao UOL

Jorge (pai) e Hugo Souza Imagem: Instagram

Jorge morreu em março de 2020, mas o goleiro, já nos profissionais do Flamengo, seguiu firme. "Foi um tempo muito doloroso na nossa vida. Ele era o equilíbrio da família", relembrou a irmã do atleta.

O racismo também não foi capaz de parar Hugo. "Ele já passou por muitas coisas ruins, como o racismo. Graças a Deus, meus pais nunca deixaram ele desistir", continuou.

Presente e futuro

Lara se divide entre Rio de Janeiro, sua cidade de origem, e São Paulo, município da nova residência do goleiro do Corinthians. A relação entre o irmão e o clube é de um "casamento", segundo ela.

Além de ser irmã de um atleta, Lara é cantora gospel e compartilhou que Hugo também se inspira em músicas religiosas. "Ele é um grande pregador da palavra de Deus", disse, ressaltando a importância de transmitir amor e paz para aqueles que precisam.

Além do alvinegro, o novo sonho da família Souza está em outra camisa: a da seleção. Hugo chegou a ser convocado por Tite para dois amistosos do Brasil em 2018, mas não chegou a entrar em campo.

Foi incrível. A gente tinha expectativa, claro, porque quem é família de jogador sabe disso, mas não era algo certeiro — até porque o Hugo jogava no sub-20 na época. Como convocar ou escalar para a seleção principal? Ele foi o primeiro desses jovens a ser convocado, então deu uma repercussão absurda. Inclusive, nós fomos ver o jogo em Nova Jérsei. A seleção ganhou, foi muito legal. Lara de Souza

O casamento que gerou troféu

A palavra "casamento" também foi usada por Hugo para resumir sua trajetória pelo Corinthians. Na última edição do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, ele foi escolhido como melhor goleiro da temporada e comentou sobre a nova fase.

"Eu precisava provar para mim mesmo que o meu potencial é grande, que eu poderia ser o camisa um de um time grande, um goleiro titular de um time grande, brigar por uma vaga na seleção. O Corinthians me deu essa oportunidade. E eu acho que foi um casamento perfeito porque eu precisava do Corinthians, e o Corinthians talvez precisasse de mim. Então a gente só tem a agradecer por essa união. E deu tão certo, de uma forma que nem eu imaginava. Então só tenho a agradecer a Deus por tudo."

Ele também lembrou do apoio dos seus familiares nessa trajetória. "Você vai me fazer chorar antes de começar o prêmio? Não é possível, mas eu vou me segurar. Não existiria isso se não fosse eles, essa é a importância", afirmou.