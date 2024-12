Corinthians anuncia renovação de contrato com Carrillo até o fim de 2026

O Corinthians oficializou, neste domingo, a renovação de contrato do meio-campista André Carrillo. O peruano, que teve papel fundamental na reação do time no Brasileirão, estendeu seu vínculo até o final de 2026. O antigo contrato era válido até julho de 2025.

"Não fizemos história no momento porque não ganhamos nenhum título, mas sinto que construímos coisas boas para o ano que vem. Demorou um tempo até chegarem os resultados, mas ficamos com sentimentos muito positivos e isso nos dá muito ânimo para o próximo ano. O grupo merecia essa sequência de partidas e nos fez terminar 2024 de uma maneira muito bonita", disse o jogador.

Corinthians renova contrato com André Carrillo até dezembro de 2026! ?????? Com 19 jogos vestindo o manto alvinegro, o meia foi fundamental na reta final de Campeonato Brasileiro, garantindo vaga na CONMEBOL Libertadores de 2025! ?? Saiba mais ?? https://t.co/3Wf3bO0OIO ?... pic.twitter.com/esKdILpbPo ? Corinthians (@Corinthians) December 15, 2024

André Carrillo disputou apenas 19 partidas pelo time (oito como titular), mas o suficiente para convencer a direção a ampliar seu vínculo. Ele não marcou gols, mas fechou 2024 com duas assistências pelo Timão.

O meio-campista é um dos pilares da equipe de Ramón Díaz. Ponta de origem, o atleta peruano tem se destacado pela qualidade no passe e frieza para construir as jogadas. Ele terminou a temporada prestigiado pela comissão técnica e com moral entre a torcida.

Além de Carrillo, o departamento de futebol do Corinthians busca acertar as renovações do volante Maycon e do atacante Romero. A ideia da diretoria é manter a espinha dorsal da equipe que garantiu vaga para a próxima Copa Libertadores.