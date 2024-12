Bia Ferreira vence em primeira defesa do título mundial de boxe

Bia Ferreira levou a melhor em sua primeira defesa do cinturão da Federação Internacional de Boxe (IBF), na categoria peso-leve (até 61kg). A brasileira ganhou por pontos da francesa Licia Bourdesa em luta disputada em Monte Carlo, no Principado de Mônaco.

Com grande ímpeto no combate, Bia foi declarada vencedora por decisão unânime dos jurados. Ela fez um saldo positivo de sua atuação.

"Foi uma luta muito boa. Estou pegando o ritmo do profissional ainda, é um degrau de cada vez. Sei que posso dominar essa categoria, vou dominar e vir cada vez melhor. Irei enfrentar qualquer uma. Lutadoras da categoria, se preparem", avisou.

Destaque do boxe brasileiro nos últimos anos, Beatriz Ferreira ganhou duas medalhas olímpicas, a prata em Tóquio e o bronze em Paris, em sua despedida entre os amadores.

O título mundial do peso-leve foi conquistado por Bia Ferreira no fim de abril. Na ocasião, a pugilista derrotou a argentina Yanina Lescano, por nocaute técnico no sexto round.