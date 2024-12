Irmão de Sidney Magal e ex-UFC, Vinny Magalhães é preso nos EUA

Vinicius de Magalhães, ex-lutador do UFC, foi preso no último sábado, em Las Vegas (EUA), acusado de três crimes cometidos à mão armada. De acordo com o registro do Departamento de Polícia local, o atleta permanece detido sem fiança estipulada até o dia 23 de dezembro, quando terá início seu julgamento. Até lá, ele segue preso no Clark County Detention Center.

Segundo o relatório policial, os três crimes, registrados como "agressão com posse de arma letal", envolvem três potenciais vítimas que teriam sido ameaçadas pelo lutador durante uma discussão relacionada à família de sua ex-esposa. Apesar da gravidade das acusações, nenhum disparo foi efetuado e ninguém ficou ferido.

A ex-esposa do atleta possui uma medida protetiva contra Vinny Magalhães, que será revisada e pode ser ampliada nesta sexta-feira (13). Caso seja condenado pelas três acusações, o ex-lutador de 40 anos poderá enfrentar até 18 anos de prisão em regime fechado.

Meio-irmão de Sidney Magal

Em agosto de 2013, enquanto ainda fazia parte do UFC, Vinny viu sua relação familiar com o cantor Sidney Magal ganhar destaque na mídia. Apesar do apoio financeiro recebido no início da carreira, o lutador buscava construir sua trajetória sem se associar diretamente ao famoso meio-irmão.

Pouco antes de enfrentar Anthony Perosh no UFC 163, realizado no Rio de Janeiro, Vinny falou publicamente sobre o vínculo com Sidney Magal. Embora a diferença de idade e a distância geográfica dificultassem uma relação mais próxima, ambos demonstravam admiração e respeito mútuos.