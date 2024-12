Destaque do Pachuca diz que John Kennedy será bem-vindo: 'Interessante'

Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Do UOL, em Doha (Qatar)

Autor de um dos gols do Pachuca na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo na Copa Intercontinental, o veterano Salomon Rondón, atacante de 35 anos, falou sobre o colega de posição John Kennedy, que está encaminhado com o time mexicano.

O que ele disse?

É um jogador campeão da Libertadores, um jogador muito interessante. Não sei se está fechado, mas se vier ao Pachuca, virá para somar Salomon Rondón

Do Flu ao México

As partes acertaram o empréstimo de John Kennedy nesta semana. As conversas vinham se desenrolando, e as partes, enfim, chegaram a um acordo.

O jovem de 22 anos será cedido por uma temporada, com opção de compra por parte da equipe do México.

Fora dos planos do Fluminense, ele não vinha sendo utilizado por Mano Menezes e perdeu espaço para Kauã Elias na reta final de temporada. O atleta, inclusive, ganhou férias antecipadas do treinador.