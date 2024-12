Estêvão e Veiga ficam atrás de dupla do Corinthians em pódio de participação em gols

Estevão e Raphael Veiga comandaram o ataque do Palmeiras no Brasileirão, sendo os alviverdes com mais participações em gols. No ranking geral da competição, porém, eles ficaram atrás da dupla Yuri Alberto e Rodrigo Garro, do Corinthians.

A dupla palmeirense participou de 36 gols, quatro a menos do que Garro e Yuri Alberto. Estêvão marcou 13 tentos e deu nove assistências, enquanto Veiga 23 balançou as redes 11 vezes e deu três passes para gol.

O atacante de 17 anos foi o vice-artilheiro do Brasileirão (e maior goleador do Palmeiras na competição), enquanto Yuri Alberto e Alerrandro dividiram a artilharia, com 15 gols cada. Raphael Veiga ficou na quarta posição, ao lado de Pedro e Luciano, com onze. Garro foi o quinto, com dez gols.

Aos 17 anos, Estêvão viveu sua primeira temporada completa na equipe profissional. O atleta teve breve adaptação e logo assumiu a vaga no time titular, sendo peça fundamental. Ao todo, ele disputou 45 jogos, 33 como titular. Essa foi sua última experiência disputando o Brasileirão completo. No meio de 2026, ele se apresenta ao seu novo clube, o Chelsea.

Raphael Veiga foi outro jogador com titularidade garantida na equipe de Abel Ferreira, mesmo em momentos que oscilou. O meia, inclusive, até foi testado em outras posições. O treinador, em certo momento, até admitiu que deveria tê-lo tirado da equipe em algum momento. Contudo, apesar das oscilações, Veiga conseguiu bons números no ano.

O camisa 23 fez 58 jogos, tendo sua segunda melhor temporada em questão de partidas disputadas, perdendo apenas para 2023, quando disputou dois jogos a mais. Em 2024, Veiga marcou 20 gols e deu sete assistências. Com isso ele foi o vice-artilheiro do time, atrás de Flaco López, com 22.