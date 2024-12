Eleição do Conselho Deliberativo do Flamengo tem duas chapas inscritas

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo define na próxima segunda-feira o presidente e o vice do Conselho Deliberativo. Serão duas chapas: Ricardo Lomba e Silvio Bastos Araújo, apoiados por Bap, e Álvaro Ferreira e Rodrigo Gama.

O que aconteceu

Álvaro Ferreira é membro do grupo "Nosso Fla", da base de apoio da atual gestão. Mesmo assim, não foi lançado pelo atual presidente, mas será apoiado por membros da situação. Rodrigo Gama é filho de Júnior, ídolo do clube.

A chapa de Rodrigo Dunshee preferiu não lançar nenhum candidato. Em certo momento, Rodolfo Landim afirmou que iria concorrer para ser presidente do CODE, mas decidiu ser CEO em caso de vitória da situação. Com a derrota, nada mudou.

Lomba é apoiado pelo grupo de Bap e recebeu o aval também de Maurício Gomes de Mattos. O nome da chapa é "Tua Glória é Lutar".

A eleição será das 8h às 21h, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho. As candidaturas têm até 24 horas para serem homologadas caso não haja nenhum pedido de impugnação neste período. Na segunda-feira passada, Bap venceu Dunshee e Maurício Gomes de Mattos para se tornar o novo presidente do Flamengo no triênio 2025 - 2026 - 2027.